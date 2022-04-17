رضوان: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الاسرى

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس): "في ذكرى استشهاد أسد المقاومة د عبد العزيز الرنتيسي وفي يوم الأسير الفلسطيني، فإن المقاومة هي الطريق الأقصر والأمثل لتحرير الأسرى والمسرى".وأضاف رضوان في تصريحات وصلت "دنيا الوطن"، بمناسبتي الاولى الذكرى 18 لاستشهاد الرنتيسي، والثانية يوم الاسير الفلسطيني: "لقد كان د. عبد العزيز الرنتيسي معلما من معالم الجهاد والمقاومة على أرض فلسطين أرعب الاحتلال في حياته وبعد استشهاده وكلماته التي مازالت تتردد ومواقفه الصلبة المتمسكة بالثوابت الوطنية وكان مؤمنا بالوحدة الوطنية وأنها فريضة شرعية وضرورة وطنية لمواجهة الاحتلال".وتابع رضوان بقوله: "في يوم الأسير الفلسطيني نوجه التحية كل التحية لأسرانا الأبطال ونؤكد على أن قضيتهم تقف على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم وإن موعد الحرية قريب بإذن الله تعالى هذه ثقتنا بالله ثم بمقاومتنا وأبناء شعبنا".وحمل القيادي في حركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الأسرى، داعياً المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى وقف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، مطالبا بتدويل تدويل قضيتهم.وقال: "في ذكرى استشهاد د. عبد العزيز الرنتيسي الذي أحب القدس والأقصى ستبقى القدس عربية إسلامية وهي العاصمة الأبدية لفلسطين دونها أرواحنا ودماؤنا وهي قضية الأمة المركزية ومحور الصراع مع الاحتلال الصهيوني وواجب الأمة دعم المقدسيين وحشد الطاقات لتحريرها من دنس الاحتلال".