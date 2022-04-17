المالكي يبعث رسالتين لأمين عام الجامعة العربية وأمين عام التعاون الاسلامي بشأن عدوان الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنبعث وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الأحد، رسالتين متطابقتين إلى كل من: أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بشأن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من عدوان إسرائيلي متواصل واقتحامات لغلاة المتطرفين وعمليات قمع وتنكيل بالمصليين والمعتكفين.وأكد المالكي إن "تكرار المشهد الدموي في المسجد الأقصى المبارك صباح هذا اليوم جاء لتسهيل اقتحامات المتطرفين اليهود للأقصى وتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً".وحث المالكي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى "التحرك مع الأطراف كافة لنصرة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، خاصة وأنها تتعرض لعملية اسرلة وتهويد وتطهير عرقي ومخططات احتلالية لفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي".وأشار المالكي الى أن "مواجهة تغول الاحتلال الإسرائيلي على القدس ومقدساتها هي مسؤولية عربية إسلامية جماعية، تتطلب تعميق الحراك العربي والاسلامي على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية كافة لحشد أوسع ضغط دولي على الاحتلال لكف يده عن القدس ومقدساتها، ولتوفير الحماية الدولية لشعبنا عامة والقدس بشكل خاص، حتى لا يبقى المقدسيون وحدهم في مواجهة هذه الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.