شاهد: وصول أول طائرة إسرائيلية تابعة لشركة الطيران (إل عال) لمطار شرم الشيخ





















رام الله - دنيا الوطنوصلت أول طائرة إسرائيلية تابعة لشركة الطيران (إل عال) ظهر اليوم، إلى مطار شرم الشيخ في مصر.وكانت الطائرة أقلعت من مطار بن غوريون الدولي، متوجهة الى شرم الشيخ في سيناء.وتبدأ اليوم شركتا "أركيعا" و"يسرائير" أيضًا بتسيير رحلات جوية إلى مدينة شرم الشيخ، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، حيث يدور الحديث عن ثلاث رحلات أسبوعيا لكل شركة .هذا ويشهد معبر طابا الذي يفصل بين مصر وإسرائيل، ازدحامًا شديدًا منذ صباح اليوم حيث يتوقع أن يغادر منه اكثر من 5000 إسرائيلي لقضاء عطلة العيد في سيناء.