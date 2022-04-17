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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: 45 يوماً على إضراب الأسير خليل عواودة وسط تدهور ملحوظ على حالته

هيئة الأسرى: 45 يوماً على إضراب الأسير خليل عواودة وسط تدهور ملحوظ على حالته
رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير خليل عواوده إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 45 على التوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي، وتحتجزه سلطات الاحتلال حالياً داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة"، بظروف صحية واعتقالية غاية في السوء.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأحد، أن تدهوراً ملحوظاً طرأ على حالة الأسير عواودة
بعد مرور أكثر من شهر على إضرابه، فهو يعاني من هزال وعدم توزان وانخفاض حاد في الوزن، ويتقيأ دم في الفترة الأخيرة، كما يشتكي من أوجاع حادة في المعدة والخاصرتين،
ونتيجة لصعوبة وضعه فهو يتنقل على كرسي متحرك.

وأضافت أن إدارة السجون تحتجز الأسير عواودة داخل زنزانة قذرة تنتشر فيها الحشرات والصراصير، وعقب نقله
إلى "الرملة" قامت إدارة المعتقل بمنحه بطانية متسخة، وقد تم عرض الأسير عواودة على طبيب وقد أوصى بنقله إلى مشفى "كابلان" نتيجة لتفاقم حالته، لكن إدارة معتقلات الاحتلال رفضت وقامت بإعادته مجدداً إلى مستشفى "الرملة".   

ولفتت الهيئة أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل عواودة بتاريخ 27/12/2021 ، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر بدون أن توجه محكمة الاحتلال تهمة له، وفور إعلان إضرابه قامت سلطات الاحتلال بزجه داخل زنازين سجن "عوفر".يشار إلى أن الأسير عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنة قضاء الخليل،  أسير سابق أمضى داخل سجون الاحتلال 12 عاماً من بينها 5 سنوات قيد الاعتقال الإداري وهو أب لأربعة طفلات.

     

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