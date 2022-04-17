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شؤون فلسطينية

بيان صادر عن حركة المقاومة الشعبية في يوم الأسير الفلسطيني

بيان صادر عن حركة المقاومة الشعبية في يوم الأسير الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
وجّهت حركة المقاومة الشعبية، التحية لجميع الأسرى والأسيرات، وذويهم في يوم الأسير الفلسطيني لصبرهم وجهادهم داخل الأسر.

وقالت الحركة في بيان لها، "ستبقى قضية الأسرى داخل السجون الصهيونية هي قضية ثابتة ومركزية للمقاومة ولن نتخلى عنها إلا بفرحة التحرير الكامل لهم جميعاً عبر صفقة مشرفة".

وأكدت أن "المقاومة الفلسطينية باقية في عملها وجهادها بكافة الوسائل لإرغام العدو على إطلاق سراح جميع الأسرى الأبطال بفعل المقاومة وما لديها من أوراق قوة وأهمها الأسرى الصهاينة".

وحذرت "العدو الصهيوني من استمرار إجراءاته العدوانية بحق الأسرى داخل السجون وعليه أن يعلم أن المساس بهم خط أحمر سيفجر البركان بأي لحظة حال استمرت الاعتداءات
المتكررة ضد أسرانا وأسيراتنا".

ودعت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان "لأخذ دورها الحقيقي لمحاكمة الاحتلال وقادته على ما يرتكبون من جرائم حرب بحق الأسرى داخل السجون".

وشددت على أن "المعركة في وجه الاحتلال ومغتصبيه ستبقى مستمرة بكافة أشكالها وصولاً لتحرير الأسرى وتحرير الأقصى وكل شبر من أرض فلسطين.

 

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