عكرمة صبري: المستوطنون فشلوا حتى اللحظة في إدخال القرابين للأقصى

قال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، إن الاحتلال والمستوطنين فشلوا حتى اللحظة في إدخال القرابين وذبحها في المسجد الأقصى بفعل صمود الفلسطينيين ورباطهم داخل المسجد.لكن الشيخ عكرمة أكد المعركة في الأقصى لم تنته، مجدداً التحذير من ذبح القرابين في أيوقت.وأوضح أن الاقتحام ليس ليوم واحد فقط بل سيستمر لأسبوع، وأن التخوفات من مخططات ومحاولات المستوطنين مستمرة لخمسة أيام.وطالب صبري بعدم ترك المقدسيين وحدهم في هذه المواجهة، مساندتهم من جميع الفلسطينيين وخاصة من أهالي الداخلالمحتل.وأشار صبري الى أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، واعتدت على النساء والأطفال في محاولة لتفريغه من المصلين.كما شدد على "ضرورة أن يتحمل العرب والمسلمون مسؤولياتهم، والتدخل لأن المسجد الأقصى أمانة في أعناقه"م.واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قواتالاحتلال.واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان بعد الاعتداء عليهم تمهيداً لاقتحام المستوطنين للمسجد.كما اندلعت مواجهاتٍ بين قوات الاحتلال والشبان المحاصرين داخل المصلى القبلي، تخللها استهداف الاحتلال للمقدسيين بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.وأصيب 17 مواطناً خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في الأقصى وعند باب الأسباط في البلدة القديمة نقل 5 منهم الى المستشفى لتلقي العلاج.ورغم حشد الاحتلال المئات من جنوده، إلا أن المرابطين تمكنوا من اجبار الاحتلال على تأخير اقتحام المستوطنين للأقصى لأربعين دقيقة، واتخاذ مسار أسرع وأقصر من مسارهم المعتاد.كما منع المرابطون المستوطنين من أداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد أو التوقف أثناء الاقتحام.وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال حرصت على منع المستوطنين من إدخال أي قرابين الى الأقصى، خشية من أي رد من المقاومة التي حذرت منخطورة تلك الخطوة.وفجر اليوم، قيَّدت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، ومنعت الشبان الذين تقل أعمارهم عن ٤٠ عاما من الدخول إلى "الأقصى"، إلا بتسليم بطاقات الهوية الخاصة بهم.وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن الاحتلال أغلق معظم أبواب البلدة القديمة في القدس منذ الفجر وفتح 3 أبواب فقط.فيما أصيب سبعة مستوطنين بعد استهداف حافلاتهم بالحجارة عند باب الأسباط؛ خلال محاولتهم الوصول للأقصى.خدمة إخبارية فلسطينيةHurrya News, Ramallah, Ramallah, Ramallah, Palestine 90632, PALESTINE, STATE OFUnsubscribe | Change Subscriber Options