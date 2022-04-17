الشيخ: التصعيد الإسرائيلي يعد عدوانًا سافرًا على مقدساتنا وسنفشله بوحدتنا

رام الله - دنيا الوطنأدان، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، التصعيد الاسرائيلي المتواصل في المسجد الأقصى المبارك من قِبل شرطة الاحتلال والمستوطنين المتطرفين.وقال الشيخ خلال تصريح صحفي، إن "التصعيد الاسرائيلي الخطير في الحرم الشريف بهدف التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى يعد عدوانًا سافرًا على مقدساتنا سيفشله شعبنا بوحدته وصموده وثباته"ودعا الشيخ، المجتمع الدولي "للتدخل فورًا في لجم حكومة الاحتلال ولم يعد مقبولا هذا الصمت الاممي وضرب الشرعية الدولية عرض الحائط ".وقد اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد دعوة جماعات يهودية لاقتحام جماعي من اليوم حتى الخميس المقبل بالتزامن مع (عيد الفصح).ويشار إلى أن باحات المسجد الأقصى، تشهد منذ الجمعة، مواجهات عنيفة بين المصلين المقدسيين وشرطة الاحتلال، أسفرت عن إصابات المئات من المصلين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.