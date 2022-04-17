هنية: القدس هي محور الصراع وسنواصل الدفاع عنها في معركة مفتوحة مع المحتل

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، إن شعبنا يدافع عن نفسه وأرضه، ومن حقه الطبيعي أن يستمر في مقاومته"وتابع هنية خلال تصريح صحفي، "القدس هي محور الصراع، وسنواصل الدفاع عنها في معركة مفتوحة مع المحتلين، وسوف نحسمها لصالحنا مهما طال الزمن".وقد اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد دعوة جماعات يهودية لاقتحام جماعي من اليوم حتى الخميس المقبل بالتزامن مع (عيد الفصح).ويشار إلى أن باحات المسجد الأقصى، تشهد منذ يوم الجمعة، مواجهات عنيفة بين المصلين المقدسيين وشرطة الاحتلال، أسفرت عن إصابة المئات من المصلين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.