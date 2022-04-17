قيادي فلسطيني لـ "دنيا الوطن": تأجيل اجتماع القيادة الذي كان مقرراً اليوم





وقال رباح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "الأولوية الآن هي عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للمنظمة".





وأضاف أن هناك مشاورات تجري الآن لتحديد اجتماع قريب وعاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأن هذا هو المستوى القيادي المسؤول عن اتخاذ القرارات بشأن تطبيق ما صدر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير وخاصة ما يتعلق بوقف التنسيق الأمني، وتعليق الاعتراف بإسرائيل والدعوة لإجراء حوار وطني شامل لتوحيد الصف الآن في مواجهة استحقاقات مصيرية وخطيرة في مواجهة الهجمة الإسرائيلية الخطيرة".





وأعرب رباح عن اعتقاده بأن "الوضع الآن يتطلب خطة لاستنهاض المقاومة الشعبية وهذا هذا الموضوع الرئيس المطروح وهو وحدة الموقف السياسي المطلوب".

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح، اليوم الأحد، بأنه تقرر تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية، الذي كان مقرراً اليوم برئاسة الرئيس محمود عباس.