شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتلال يشن حملات ملاحقة لاعتقال راشقي الحجارة في القدس

شاهد: الاحتلال يشن حملات ملاحقة لاعتقال راشقي الحجارة في القدس
الاحتلال يعتقل شاباً في باحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن وحدات "اليسام" و"حرس الحدود" والمستعربين، شنوا حملات ملاحقة لاعتقال راشقي الحجارة في القدس اليوم الأحد.

وأضافت الصحيفة بأن الشبان تصدوا بالحجارة والألعاب النارية لوحدات "اليسام" والمستعربين خلال حملات ملاحقة لاعتقالهم في القدس.

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن فلسطينيين رشقوا حافلات للمستوطنين بالحجارة بالقرب من باب الأسباط في البلدة القديمة، صباح اليوم.

ووفق مصادر طبية إسرائيلية، فإن خمسة مستوطنين، أصيبوا بعد رشق حافلاتهم بالحجارة.

واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد دعوة جماعات يهودية لاقتحام جماعي من اليوم حتى الخميس المقبل.

يأتي ذلك وسط انتشار مكثف لقوات شرطة الاحتلال، في باحات المسجد، لتأمين دخول المستوطنين، حيث اعتدت على بعض الشبان بالهروات.


 


 


 


 

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