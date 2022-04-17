هيئة الأسرى: الأسير القادري تعرض للضرب المبرح والتنكيل عقب جلسة محاكمته الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير يعقوب قادري تعرض إلى اعتداء همجي من قبل وحدة "النحشون" أثناء جلسة محاكمته الأخيرة.وتابعت الهيئة، أنه تم الاعتداء عليه من أكثر من عنصر وقاموا بإلقائه على الأرض وضغطوا عليه بشكل أدى الى إيذائه بيده اليمنىولفتت الهيئة أن الأسير يعاني من ضيق بالتنفس منذ عامين ، كما يشتكي من إغلاق بمجرى الدمع ويؤثر على الرؤية مما يحدث آلام شديدة في منطقة الرأس ومازالت إدارة السجون ترفض التعامل مع وضعه الصحي .وأشارت الهيئة أن الأسير قادري يقبع حاليا في العزل الانفرادي داخل زنازين سجن "ايشل" في ظروف سيئة للغاية تفتقد للحياة الادمية ، والزنزانة مراقبة ويتم تفتيشها بشكل يومي .يذكر أن الأسير يعقوب القادري (49 عاما) من جنين اعتقله جيش الاحتلال أول مرة حينما كان يبلغ من العمر 15 عاما، وتم اعتقاله بعدها عدة مرات، كان آخرها بتاريخ 2003، وخضع لتحقيق قاس في مركز "الجلمة" استمر لمدة 4 أشهر، وصدر حكم بحقه بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 35 عاما، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله بتاريخ 10 أيلول المنصرم في مدينة الناصرة، بعد تمكنه و5 أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن جلبوع فجر يوم الاثنين الموافق 6.9.2022 .