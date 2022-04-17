أول تعليق من فتح على أحداث المسجد الأقصى اليوم

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، أن المسجد الأقصى "قبلة المسلمين الأولى وليس شأن فلسطيني فقط بل شأن عربي وإسلامي".وقال الجاغوب، في حديثٍ خاص لـ"دنيا الوطن"، إن "العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ممتد منذ عام 1917، أي منذ إعلان وعد بلفور، وحتى هذه اللحظة لم يتوقف لمرة واحدة".وتابع "الحكومة الإسرائيلة واضح أنها واضعة مخطط لتقسيمه زماني ومكاني من أجل أن تحد وقت لدخول المستطونين والصلاة فيه".وطالب الجاغوب بضرورة وجود "وفقة عربية وإسلامية بجانب الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه "لا يكفي فقط أن تخرج بينات شجب واستنكار، هذا ذر للرماد في العيون ولا يُغني ولا يُسمن من جوع".وأضاف"نحن نقوم بواجبنا الوطني والأخلاقي والإسلامي تجاه مقدستنا المسيحية والإسلامية، ولكن أيضًا هناك خذلان إسلامي وعربي كبير باتجاه دعم الشعب الفلسطيني وصموده، ليس فقط على المستوى المادي، لكن على المستوى المعنوي والوقوف الجاد تجاه القضايا الوطنية والإسلامية هي ليست فقط إسلامية".