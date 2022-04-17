الرئاسة الفلسطينية: شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير المؤامرة ونطالب بشد الرحال للأقصى





وطالب في تصريح أبرزته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، شعبنا الفلسطيني بشد الرحال للأقصى للدفاع عنه، والتصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير.



وأضاف أبو ردينة: نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد، ونطالب الإدارة الأميركية بالخروج عن صمتها ووقف هذا العدوان الذي سيشعل المنطقة بأسرها.



وأكد أبو ردينة أن شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذه المؤامرة مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات.



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد: إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، مرفوضة تماما، وهي "محاولة لتشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك الأقصى المبارك".