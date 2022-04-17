مباشر | إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المسجد الأقصى

شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير المؤامرة ونطالب بشد الرحال للأقصى

الرئاسة الفلسطينية: شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير المؤامرة ونطالب بشد الرحال للأقصى
سيدة فلسطينية تصرخ ضد عنصر من شرطة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد: إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، مرفوضة تماما، وهي "محاولة لتشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك الأقصى المبارك".

وطالب في تصريح أبرزته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، شعبنا الفلسطيني بشد الرحال للأقصى للدفاع عنه، والتصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير.

وأضاف أبو ردينة: نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد، ونطالب الإدارة الأميركية بالخروج عن صمتها ووقف هذا العدوان الذي سيشعل المنطقة بأسرها.

وأكد أبو ردينة أن شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذه المؤامرة مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات.

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