لتجنِّبها كارثة بيئية.. دول عديدة تعرض المساعدة على تونس

في حين، فتحت النيابة العامة يوم السبت تحقيقا لتحديد المسؤوليات والاستماع إلى طاقم السفينة.



وقالت وزارة البيئة إن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية.



وتابعت الوزارة أن "السلطات شكلت خلية أزمة وتعمل على تجنب كارثة بيئية والحد من أي تأثير محتمل".



وقالت إنه سيتم وضع حواجز للحد من انتشار الوقود وتطويق السفينة قبل سحب ما تسرب منها.



ويواجه ساحل قابس بجنوب البلاد تلوثا كبيرا منذ سنوات حيث تقول منظمات بيئية إن منشآت صناعية في المنطقة تقوم بإلقاء النفايات مباشرة في البحر.











رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع التونسية، أنها تلّقت عروضًا عديدة من عدة دول من أجل مساندتها في السيطرة على الأوضاع وتجنب كارثة بيئية عقب غرق سفينة تجارية قبالة سواحل قابس.ووفق موقع (سكاي نيوز)، فإن دولاً قد عرضت المساعدة على تونس للسيطرة على الوضع بعد غرق سفينة تجارية تحمل ما يصل إلى ألف طن من الوقود قبالة سواحل قابس في محاولة لتجنب كارثة بيئية.وقد غرقت السفينة المتجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا يوم الجمعة وأنقذت البحرية جميع أفراد الطاقم السبعة.وقال مسؤولون إن السفينة كانت تحمل ما بين 750 طنا وألف طن من الوقود وأرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من قابس استجابت له البحرية التونسية.وفي بيان أرسل لرويترز قالت وزارة الدفاع إن البحرية التونسية ستتدخل مع دول التي أبدت رغبتها في المساعدة للحيلولة دون وقوع تلوث بحري وتجنبا لكارثة بيئية بحرية.وقالت إذاعة موزاييك في تونس إن "إيطاليا عرضت المساعدة وإن من المتوقع أن ترسل بارجة متخصصة في التعامل مع الكوارث البحرية".