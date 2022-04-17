عاجل

  • مصادر إسرائيلية: نحو 728 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم

  • الرئاسة الفلسطينية: شعبنا لن يسمح بتمرير هذه المؤامرة مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات

  • الرئاسة الفلسطينية: نطالب أبناء شعبنا بشد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه

  • الرئاسة الفلسطينية: نرفض تصريحات بينت وهي محاولة لتشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى

مباشر | إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المسجد الأقصى

عربي

لتجنِّبها كارثة بيئية.. دول عديدة تعرض المساعدة على تونس

لتجنِّبها كارثة بيئية.. دول عديدة تعرض المساعدة على تونس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أنها تلّقت عروضًا عديدة من عدة دول من أجل مساندتها في السيطرة على الأوضاع وتجنب كارثة بيئية عقب غرق سفينة تجارية قبالة سواحل قابس.

ووفق موقع (سكاي نيوز)، فإن دولاً قد عرضت المساعدة على تونس للسيطرة على الوضع بعد غرق سفينة تجارية تحمل ما يصل إلى ألف طن من الوقود قبالة سواحل قابس في محاولة لتجنب كارثة بيئية.

وقد غرقت السفينة المتجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا يوم الجمعة وأنقذت البحرية جميع أفراد الطاقم السبعة.

وقال مسؤولون إن السفينة كانت تحمل ما بين 750 طنا وألف طن من الوقود وأرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من قابس استجابت له البحرية التونسية.

وفي بيان أرسل لرويترز قالت وزارة الدفاع إن البحرية التونسية ستتدخل مع دول التي أبدت رغبتها في المساعدة للحيلولة دون وقوع تلوث بحري وتجنبا لكارثة بيئية بحرية.

وقالت إذاعة موزاييك في تونس إن "إيطاليا عرضت المساعدة وإن من المتوقع أن ترسل بارجة متخصصة في التعامل مع الكوارث البحرية".

في حين، فتحت النيابة العامة يوم السبت تحقيقا لتحديد المسؤوليات والاستماع إلى طاقم السفينة.

وقالت وزارة البيئة إن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية.

وتابعت الوزارة أن "السلطات شكلت خلية أزمة وتعمل على تجنب كارثة بيئية والحد من أي تأثير محتمل".

وقالت إنه سيتم وضع حواجز للحد من انتشار الوقود وتطويق السفينة قبل سحب ما تسرب منها.

ويواجه ساحل قابس بجنوب البلاد تلوثا كبيرا منذ سنوات حيث تقول منظمات بيئية إن منشآت صناعية في المنطقة تقوم بإلقاء النفايات مباشرة في البحر.

 


أخبار ذات صلة

بدء احتفاء مسيحيي مصر بـ&#34;أحد السعف&#34;

بدء احتفاء مسيحيي مصر بـ"أحد السعف"

الشرطة العراقية تحبط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة

الشرطة العراقية تحبط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة

بسبب أحداث الاقصى.. 76 نائبا أردنيا يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل

بسبب أحداث الاقصى.. 76 نائبا أردنيا يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل

سوريا تدين بأشد العبارات جرائم الاحتلال في باحات المسجد الأقصى

سوريا تدين بأشد العبارات جرائم الاحتلال في باحات المسجد الأقصى

سعيّد يلتقي وزيرة العدل لبحث أخر التطورات على الساحة التونسية

سعيّد يلتقي وزيرة العدل لبحث أخر التطورات على الساحة التونسية

ولي العهد الأردني يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

ولي العهد الأردني يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

وزير الاوقاف المصري يمنع التهجد والاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان.. لهذا السبب

وزير الاوقاف المصري يمنع التهجد والاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان.. لهذا السبب

السودان: البرهان يبدي استعداده للتنحي إذا توافقت القوى السياسية

السودان: البرهان يبدي استعداده للتنحي إذا توافقت القوى السياسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(يونسكو) تمنح دولة فلسطين كرسيها لعلوم البيانات لصالح &#34;العربية الأمريكية&#34;

(يونسكو) تمنح دولة فلسطين كرسيها لعلوم البيانات لصالح "العربية الأمريكية"

&#34;المبادرة الوطنية&#34;: اقتحامات الاحتلال والمستوطنين تهدد بانفجار شامل

"المبادرة الوطنية": اقتحامات الاحتلال والمستوطنين تهدد بانفجار شامل

&#34;الخارجية&#34;: البيانات الدولية والأمريكية الشكلية شجعت الاحتلال على تكرار جريمته ضد الأقصى والمصلين

"الخارجية": البيانات الدولية والأمريكية الشكلية شجعت الاحتلال على تكرار جريمته ضد الأقصى والمصلين

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

&#34;الديمقراطية&#34;: سياسة حكومة بينت ستشعل الحرائق في فلسطين وخارجها وهي تتحمل المسؤولية الكاملة

"الديمقراطية": سياسة حكومة بينت ستشعل الحرائق في فلسطين وخارجها وهي تتحمل المسؤولية الكاملة

منخفض جوي خماسيني وكتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على فلسطين

منخفض جوي خماسيني وكتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على فلسطين

الأسرى للدراسات: ظروف مأساوية يعيشها الأسرى بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني للعام 2022

الأسرى للدراسات: ظروف مأساوية يعيشها الأسرى بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني للعام 2022

الديمقراطية: استشهاد أبو جهاد الوزير خلّف فراغاً كبيراً في قيادة المقاومة

الديمقراطية: استشهاد أبو جهاد الوزير خلّف فراغاً كبيراً في قيادة المقاومة

منوعات

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بحملها بعد هذه الإطلالة

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بحملها بعد هذه الإطلالة

فان دام يحدث ضجة على السوشيال ميديا ويحذف صوره مع رامز جلال

فان دام يحدث ضجة على السوشيال ميديا ويحذف صوره مع رامز جلال

شاهد كيف ردت مايان السيد على رامز بعد وقوعها في المقلب

شاهد كيف ردت مايان السيد على رامز بعد وقوعها في المقلب

شاهد: أحمد فلوكس يصدم جمهوره بعدد مرات زواجه العادية والعرفي

شاهد: أحمد فلوكس يصدم جمهوره بعدد مرات زواجه العادية والعرفي

شاهد: أشرف زكي يحدث ضجة و يهدد بسبب مطربي المهرجانات

شاهد: أشرف زكي يحدث ضجة و يهدد بسبب مطربي المهرجانات

شاهد: أكرم حسني يثير الجدل ويتزوج من فنانتيْن في يوم واحد

شاهد: أكرم حسني يثير الجدل ويتزوج من فنانتيْن في يوم واحد

شاهد ماذا علقت دنيا سمير غانم على أداء رحمة رياض في &#34;الكبير أوي&#34;

شاهد ماذا علقت دنيا سمير غانم على أداء رحمة رياض في "الكبير أوي"

لهذا السبب.. الشركة المنتجة لمسلسل &#34;باب الحارة 12&#34; تتخذ قرار صادم

لهذا السبب.. الشركة المنتجة لمسلسل "باب الحارة 12" تتخذ قرار صادم

شاهد: بلقيس فتحي تصدم جمهورها بتكاليف فستانها وحفل زفافها الملكي

شاهد: بلقيس فتحي تصدم جمهورها بتكاليف فستانها وحفل زفافها الملكي

ما حقيقة خطف أحمد السعدني في لبنان بسبب تصوير &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة خطف أحمد السعدني في لبنان بسبب تصوير "بطلوع الروح"؟

عربي

لتجنِّبها كارثة بيئية.. دول عديدة تعرض المساعدة على تونس

لتجنِّبها كارثة بيئية.. دول عديدة تعرض المساعدة على تونس

بدء احتفاء مسيحيي مصر بـ&#34;أحد السعف&#34;

بدء احتفاء مسيحيي مصر بـ"أحد السعف"

الشرطة العراقية تحبط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة

الشرطة العراقية تحبط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة

بسبب أحداث الاقصى.. 76 نائبا أردنيا يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل

بسبب أحداث الاقصى.. 76 نائبا أردنيا يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل