كندا..مجهولون يطلقون النار على مصلين عقب صلاة التراويح

رام الله - دنيا الوطنأفادت شرطة تورنتو بإصابة خمسة أشخاص عقب أدائهم صلاة التراويح، بعد إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين كانوا يستقلون سيارة.وبحسب المتحدث باسم شرطة تورنتو ديفيد ريدزيك، فإن الحادثة وقعت أثناء خروج المصلين من مسجد أبو بكر الصديق، بعد أدائهم صلاة التراويح، مساء السبت، في منطقة سكاربورو.وأضاف المتحدث أنه لا توجد معلومات تثبت تورط المصابين في أي حادثة قد تسبب لهم العداء. وقد وصف ريدزيك جراح المصابين بأنها ليست خطيرة، إذ غادر ثلاثة منهم المستشفى، فيما لا يزال اثنان يتلقيان العلاج.من جهته قال نديم شيخ، عضو مجلس إدارة جمعية سكاربورو التي يرتبط بها المسجد: "أنا حزين وقلق حقا، تم إطلاق النار على 5 من إخواننا، نطالب العثور على المهاجمين وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن ".