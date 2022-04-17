"المبادرة الوطنية": اقتحامات الاحتلال والمستوطنين تهدد بانفجار شامل

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن إعادة اقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم والسماح للمستعمرين المستوطنين بالدخول إلى ساحاته تهدد بانفجار شامل.وقالت المبادرة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين و تمنعهم من الدخول للمسجد الأقصى، و أوقعت سبعة عشر جريحا، وحاصرت المصلين في المسجد القبلي وقبة الصخرة المشرفة.وقالت المبادرة: إن الفلسطينيين يدافعون بأجسادهم عن المسجد الأقصى و لن يسمحوا مهما كان الثمن بفرض التقسيم الزماني و المكاني للمسجد الأقصى.وطالبت المبادرة الوطنية العالم بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين وفرض العقوبات على منظومة الاحتلال و التمييز العنصري الإسرائيلي.