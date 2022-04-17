ماريان لوبان..مرشحة الرئاسة الفرنسية متهمة باختلاس 700 ألف يورو





وذكر مكتب المدعي العام الفرنسي في باريس، أن التقرير قد وصل في 11 آب/مارس الماضي، وفق ما جاء في موقع (سكاي نيوز).





وقد عبّر محامي لوبان (رودولف بوسلو) عن اندهاشه من التوقيت الذي وصل فيه التقرير، كما عبّر عن استيائه من سلوك المكتب الأوروبي للاحتيال، مؤكداً أن جزءا كبيرا من الأمور الواردة في التقرير عمرها أكثر من 10 أعوام.





كما قال بأنه لم يتم استدعاء لوبان، وأن تحقيق المكتب الأوروبي للاحتيال مفتوح منذ عام 2016، وقد جرى استجواب لوبان عن طريق البريد عام 2021.





وقد اتُهمت ماريان لوبان رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، وهي يمينية متطرفة، باختلاس 700 ألف دولار من الأموال الأوروبية، خلال فترة ولايتها في البرلمان الأوروبي.

رام الله - دنيا الوطناتهم تقرير صادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاختيال، مرشحة الرئاسة الفرنسية ماريان لوبان، باختلاس 700 ألف يورو، وذلك وفقا لتقرير في موقع ميديابار الفرنسي، والذي أُرسل نسخة منه إلى القضاء الفرنسي.