الجهاد الإسلامي: الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة بالأقصى تدفع نحو المواجهة الشاملة





ودعت الحركة لاستمرار الرباط في المسجد الأقصى، مشددة على أنه "لن نتخلى عن واجباتنا في حماية الأقصى، والاحتلال يتحمل مسؤولية كل هذا العدوان والإرهاب".





وأضافت في تصريح صحفي، أنه "لا قيمة لأي وصاية على المسجد الأقصى إذا لم توفر حماية حقيقية للأقصى ولا تقوم بالواجبات الأساسية لمنع تهويده ووقف الانتهاكات".





وأكدت "الجهاد" بأن "هذه الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة تدفع نحو المواجهة الشاملة".

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، أن تجدد الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى، "تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يُمارس التضليل والخداع".