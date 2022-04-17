صاعقة رعدية تضرب الهند مخلّفة قتلى وأضرار جسيمة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام هنديّة، مصرع عددٍ من الأشخاص، وتضرر أجزاء كبيرة من المنازل عقب الصواعق الرعدية والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد.ووفقًا لموقع (سبوتنك)، أن 11 شخصًا هنديًا لقوا مصرعهم وتضرر أكثر من 7300 منزل إثر الصاعقة الرعدية التي ضربت شمال شرق الهند.وأشارت قناة"إن دي تي في" الهندية، إلى أن العواصف ولرياح العاتية التي ما زالت تعصف بولاية آسام منذ الخميس الماضي، أسفرت عن مصرع 4 أشخاص في منطقة ديبروجاره و6 أخرين في كل من باربيتا وتينسوكيا، وشخص واحد في جولبارا.وأضافت أنه على مدار اليومين الماضيين، اقتلعت العواصف عشرات الأشجار ودمرت أعمدة الكهرباء وألحقت أضرارا بأكثر من 7300 منزل، في مناطق مختلفة من الولاية