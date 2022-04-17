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الشرطة العراقية تحبط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة

الشرطة العراقية تحبط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة العراقية، تمكّنها من إلقاء القبض على متهم حاول سرقة أنابيب نفطية في مدينة البصرة جنوب البلاد.

ووفق موقع (روسيا اليوم)، فقد أصدرت مديرية شرطة البصرة بيانًا لتوضيح حيثيات الحادثة.

وقالت الشرطة في بيان لها إنه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته، وإشراف مباشر من قبل اللواء مصلح الخوام مدير شرطة نفط الجنوب، تمكنت مفارز الفوج السابع الذي يحمي حقول غرب القرنة 1 في محافظة البصرة من إحباط محاولة سرقة للأنابيب النفطية، حيث استطاعت القوة من إلقاء القبض على المتهم مع ضبط عجلته (شاحنة) أثناء محاولته الهروب."

وأكدت أنه تم توقيفه واحتجاز شاحنته في إحدى مراكز شرطة النفط لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008

 

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