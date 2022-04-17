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شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": سياسة حكومة بينت ستشعل الحرائق في فلسطين وخارجها وهي تتحمل المسؤولية الكاملة

"الديمقراطية": سياسة حكومة بينت ستشعل الحرائق في فلسطين وخارجها وهي تتحمل المسؤولية الكاملة
مستوطنون أثناء استعدادهم اقتحام الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، إن السماح باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وتدنيسه, ومنع الفلسطينيين من الوصول له، واعتقالهم وإطلاق النار صوبهم والاعتداء على النساء وكبار السن والشبان، استفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني والكرامة الوطنية.

وأكدت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "حكومة بينيت تعتمد سياسة عدوانية متدحرجة ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه وقدسه وحقوقه وكرامته الوطنية، ستشعل الحرائق في فلسطين وخارجها، وهي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الحرائق".

وأضافت: بأن شعبنا الفلسطيني لن يسمح لاستمرار هذه السياسة العدوانية، والتي ستشعل حتماً ثورة البركان الفلسطيني ولهيب الانتفاضة في فلسطين والتي ستمتد تداعياتها إلى خارج فلسطين.

وتابعت "الديمقراطية"، بأن "شعبنا الفلسطيني بقواه السياسية والمجتمعية حسم خياراته أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وأن العدوان ومشاريع الاحتلال والاستيطان لا يمكن وقفهما أو التصدي لهما إلا بالمقاومة بكل أشكالها وأساليبها".

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