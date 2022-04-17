شاهد: لحظة رشق حافلات مستوطنين بالحجارة بالقرب من باب الأسباط وإصابة خمسة منهم

ووفق مصادر طبية إسرائيلية، فإن خمسة مستوطنين، أصيبوا بعد رشق حافلاتهم بالحجارة.

واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد دعوة جماعات يهودية لاقتحام جماعي من اليوم حتى الخميس المقبل.





يأتي ذلك وسط انتشار مكثف لقوات شرطة الاحتلال، في باحات المسجد، لتأمين دخول المستوطنين، حيث اعتدت على بعض الشبان بالهروات.





وسادت حالة من التوتر الشديد ساحات المسجد، فيما قام الاحتلال برش غاز الفلفل الحارق لتفريق الشبان وضبط حصارهم داخل المصلى القبلي.



