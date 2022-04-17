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مباشر | إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المسجد الأقصى

شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة رشق حافلات مستوطنين بالحجارة بالقرب من باب الأسباط وإصابة خمسة منهم

شاهد: لحظة رشق حافلات مستوطنين بالحجارة بالقرب من باب الأسباط وإصابة خمسة منهم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن فلسطينيين رشقوا حافلات للمستوطنين بالحجارة بالقرب من باب الأسباط في البلدة القديمة، صباح اليوم.

ووفق مصادر طبية إسرائيلية، فإن خمسة مستوطنين، أصيبوا بعد رشق حافلاتهم بالحجارة.

واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد دعوة جماعات يهودية لاقتحام جماعي من اليوم حتى الخميس المقبل.

يأتي ذلك وسط انتشار مكثف لقوات شرطة الاحتلال، في باحات المسجد، لتأمين دخول المستوطنين، حيث اعتدت على بعض الشبان بالهروات.

وسادت حالة من التوتر الشديد ساحات المسجد، فيما قام الاحتلال برش غاز الفلفل الحارق لتفريق الشبان وضبط حصارهم داخل المصلى القبلي.

ووفق مصادر محلية، فإن الاحتلال منع دخول معظم المصلين للأقصى تزامناً مع اقتحامات المستوطنين.


 



 



 



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