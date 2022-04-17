منخفض جوي خماسيني وكتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على فلسطين

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-23 33-14 22-10 بيت لحم 31-23 33-14 22-10 رام الله والبيرة 30-22 32-13 21-9 طولكرم 33-24 35-16 24-13 نابلس 32-24 34-15 23-11 قلقيلية 33-24 35-16 24-13 جنين 34-22 36-16 25-13 سلفيت 31-23 33-14 22-10 طوباس 35-23 37-17 26-14 روابي 32-24 34-15 23-11 الخليل 30-22 32-13 21-9 غزه 32-25 34-17 25-14 أريحا 38-26 40-20 32-17 خانيونس 32-25 34-17 25-14 الأغوار الشمالية 36-24 38-18 30-15 رفح 33-24 35-16 24-13

رام الله - دنيا الوطنمنخفض جوي خماسيني وكتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ودافئاً في مختلف المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يومي الأحد والاثنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: