حماس: استمرار الاعتداء على المعتكفين والمصلين وعلى قدسية الزمان والمكان سيرتدّ على الاحتلال ومستوطنيه

رام الله - دنيا الوطنحملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية اعتدائه على المعتكفين والمصلين داخل المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم الأحد.وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نحمّل الاحتلال تداعيات السماح للمستوطنين باقتحام وتدنيس باحات الأقصى، وهو الذي يشكّل استفزازاُ لمشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين كافة".وأضافت بأنَّ "استمرار الاعتداء على المعتكفين والمصلين، وعلى قدسية الزمان والمكان، سيرتدّ على الاحتلال ومستوطنيه؛ فشعبنا سيقف في وجه الاحتلال وجرائمه بقوّة في كل الساحات، وسيبقى قابضاً على زناد الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيُفشل مخططات الاحتلال الخبيثة بكل السبل ومهما كلّف الثمن".