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مباشر | عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وإصابة عدد من المقدسيين

شؤون فلسطينية

شاهد: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والشرطة تعتدي على شبان فلسطينيين وسط حالة من التوتر

شاهد: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والشرطة تعتدي على شبان فلسطينيين وسط حالة من التوتر
مستوطنون أثناء دخولهم باحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد دعوة جماعات يهودية لاقتحام جماعي من اليوم حتى الخميس المقبل.

يأتي ذلك وسط انتشار مكثف لقوات شرطة الاحتلال، في باحات المسجد، لتأمين دخول المستوطنين، حيث اعتدت على بعض الشبان بالهروات.

وسادت حالة من التوتر الشديد ساحات المسجد، فيما قام الاحتلال برش غاز الفلفل الحارق لتفريق الشبان وضبط حصارهم داخل المصلى القبلي.

ووفق مصادر محلية، فإن الاحتلال منع دخول معظم المصلين للأقصى تزامناً مع اقتحامات المستوطنين.

ووجهت منظمة ما تسمى "هيئة مقر منظمات الهيكل"،  دعوة للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى خلال أيام عيد الفصح اليهودي.

وقالت المنظمة إنه سيفتح الباب أمام اقتحام جماعي للمسجد الأقصى خلال أيام عيد الفصح ابتداءً من الأحد 17 نيسان/أبريل حتى الخميس 21 نيسان/أبريل بين الساعة 7:00 - 10:30 صباحاً.

وشهدت باحات المسجد الأقصى الجمعة مواجهات عنيفة بين المصلين المقدسيين وشرطة الاحتلال، أسفرت عن إصابات المئات من المصلين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.


 


 


 


 


 


 



 


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