التشريعي يثمن مواقف الدول التي أدانت العدوان على الأقصى

رام الله - دنيا الوطنرحّب المجلس التشريعي الفلسطيني بمواقف الدول التي أدانت عدوان الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الأقصى فجر أمس الجمعة باقتحامه والاعتداء الوحشي على المصلين فيه.وأكد المجلس في تصريح صحفي أن تلك المواقف تمثّل خطوة إيجابية ومقدرة، مشددا على ضرورة ترجمتها عمليا، باتخاذ خطواتٍ أكثر تقدماً في اتجاه حماية القدس والمسجد الأقصى المبارك ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة إرهاب الاحتلال وجرائمه المتصاعدة.وطالب الدول العربية والإسلامية بوقف الهرولة نحو التطبيع الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والإجراءات القمعية ضد القدس والاقصى داعيا المجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين عند التعاطي مع القضية الفلسطينية والعمل على تجريم الاحتلال ومقاضاته دوليا ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة للاحتلال الذي يمعن بانتهاكاته الصارخة لكل القرارات والمواثيق الدولية.