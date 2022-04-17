حمادة يشيد ببسالة المقدسيين في التصدي لاقتحامات الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأشاد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، بصمود المقدسيين وتصديهم بكل بسالة، للاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لباحات المسجد الأقصى.وشدد حمادة على أن الشعب الفلسطيني وأهل القدس لم يسلموا للحظة لمخططات الاحتلال، لذلك فإن المحاولات الإسرائيلية في الوصول إلى وعي الجيل بأنه لا يأبه بما يحدث في القدس تفشل.وتابع: "الاحتلال يتفاجئ ويكتشف أن المسألة ليست مرتبطة بجيل معين، بل إن الأجيال الفلسطينية تسلم بعضها البعض".وأكد حمادة أن "ثقافة الصمود والتحدي الفلسطينية لن يستطيع الاحتلال كسرها"، مشيرا إلى فشل الاحتلال وعجزه أمام الفلسطينيين، ما عرقل تنفيذ مخططاته بحق المسجد الأقصى.وانتفض آلاف الفلسطينيين فجر أول أمس الجمعة، من مختلف الأراضي المحتلة لصد اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، التي تسعى لتأمين الحماية لجماعات المستوطنين لذبح القرابين المزعومة بمناسبة ما يسمى "عيد الفصح".وبادر عدد كبير من الشباب في الأقصى إلى وضع المتاريس والاستعداد لصد أي اقتحام الاحتلال، انطلاقاً من توعد “جماعات الهيكل” بتقديم القربان يوم الجمعة 14 رمضان والقمة الحاخامية في الأقصى مطلع رمضان، والخديعة التي انطوت عليها تصريحات “نفتالي بينيت”.وأصيب أكثر من 150 مواطناً بينهم بجراح خطرة واعتقل أكثر من 450 مرابطا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.