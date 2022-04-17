هذا ما أبلغته للوسطاء.. حماس: لا نثق بالاحتلال وجاهزون لكل الخيارات

رام الله - دنيا الوطنأكد عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن لا أحد يستطيع أن يمنع الشعب الفلسطيني من الوصول الى المسجد الاقصى، لافتا إلى ان ذلك سيواجه بكل عنفوان.وقال القانوع في تصريحات متلفزة لقناة (TRT) التركية: "أبلغنا الوسطاء أن الاحتلال هو من بدأ العدوان وعليه إنهائه ومنع ذبح القرابين وألا يضع أي عراقيل أمام شعبنا للوصول للأقصى".وأضاف: "لا نثق بالاحتلال ونحن جاهزون لكل الخيارات والكرة لا زالت في ملعبه".