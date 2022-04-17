زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب اليونان

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال بشدة 5 درجات جنوب اليونان، اليوم السبت، وفق ما أعلن مرصد أثينا للنشاط الزلزالي الذي حدد مركزه قبالة سواحل جزيرة كيثيرا.ووقع الزلزال نحو الثامنة مساء بالتوقيت المحلي على بعد 46 كيلومترا من جنوب غرب الجزيرة الواقعة قبالة الطرف الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة بيلوبونيز، وعلى عمق 67 كيلومترا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ولم يعلن عن وقوع خسائر مادية أو سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية.وفي أكتوبر 2020، وقع زلزال عنيف بقوة 7 درجات في بحر إيجه بين جزيرة ساموس اليونانية ومدينة إزمير بغرب تركيا، وسجلت غالبية الخسائر والأضرار في تركيا حيث قضى 114 شخصا وجُرح أكثر من ألف آخرين، فيما قضى شابان في ساموس.