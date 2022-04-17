دولي

روسيا تعلن خسائر القوات الأوكرانية من الأفراد خلال العملية العسكرية في أوكرانيا

روسيا تعلن خسائر القوات الأوكرانية من الأفراد خلال العملية العسكرية في أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت موسكو أن الخسائر التي تكبدتها قوات الحكومة الأوكرانية من الأفراد خلال العملية العسكرية الروسية المتواصلة في هذا البلد تجاوزت 23 ألف شخص.

وكذّب المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، خلال موجز عقده مساء اليوم السبت، تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي قال مؤخرا أن خسائر قوات بلده خلال العملية الروسية بلغت نحو 2.5-3 آلاف قتيل و10 آلاف جريح، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكر كوناشينكوف: "تملك وزارة الدفاع الروسية معطيات موثوق بها عن الخسائر الحقيقية للجيش والحرس الوطني الأوكراني والمرتزقة الأجانب والتي يخشى زيلينسكي اليوم من كشفها للشعب الأوكراني".

وتابع: "اليوم تبلغ الخسائر من الأفراد غير القابلة للتعويض (للقوات الموالية لحكومة كييف) 23367 شخصا".

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من أربعة آلاف قتيل في مدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد وحدها.

وتعهد كوناشينكوف بأن وزارة الدفاع الروسية ستنشر قريبا وثائق أوكرانية عن خسائر هذه الدولة تكشف خصوصا الأماكن الذين قتل فيها أفراد قوات حكومة كييف وأماكن دفنهم.

وكشفت روسيا لآخر مرة عن خسائرها خلال عمليتها في أوكرانيا في 25 مارس الماضي، إذ أعلنت وزارة الدفاع أنها بلغت 1351 قتيلا و3825 جريحا.

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