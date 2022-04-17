إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

رام الله - دنيا الوطنأصيب، الليلة، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة جدار الفصل العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم.وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الجدار أطلقوا النار باتجاه الشاب أنس فايز مصطفى من بلدة قبلان جنوب نابلس، أثناء مروره بالقرب من البوابة، مما أدى إلى إصابته برصاصة في الفخذ، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وكانت قوات الاحتلال قد أصابت بالرصاص في وقت سابق، مساء السبت، أحد العمال من بلدة عنبتا، أثناء محاولته عبور البوابة، قبل أن تعتقله.