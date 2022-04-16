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الشرطة الإسرائيلية تقمع وقفة نصرة للأقصى في الناصرة وتعتقل 6 أشخاص

الشرطة الإسرائيلية تقمع وقفة نصرة للأقصى في الناصرة وتعتقل 6 أشخاص
رام الله - دنيا الوطن
قمعت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، وقفة مساندة للقدس ونصرةً للمسجد الأقصى المبارك، في مدينة الناصرة داخل أراضي الـ 48، واعتقلت 6 أشخاص من بين المشاركين.

وشارك في الوقفة العشرات من النشطاء وأهالي مدينة الناصرة، الذين رددوا الشعارات المساندة لمدينة القدس وأهلها، والمنددة بالانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها اقتحام المسجد يوم أمس الجمعة والاعتداء على المصلين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبحسب الوكالة، فإن الشرطة الإسرائيلية حوّلت مدينة الناصرة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مركبات المياه العادمة وآليات القمع عند مدخل المدينة قبل انطلاق الوقفة، مشيرًا إلى أن الشرطة منعت أي تجمعات للمشاركة في الوقفة.

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