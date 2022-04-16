قناة إسرائيلية: مؤشرات بأن الوضع الأمني قد يتدهور لصراع واسع النطاق يشمل قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة 12، أنه على الرغم من الهدوء النسبي الذي ساد خلال اليوم السبت، فيما يتعلق بأحداث المسجد الأقصى، إلى أن المؤسسة الأمنية الاسرائيلية لا تزال في حالة تأهب قصوى.واشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الانتشار الواسع لقوات الأمن سيستمر في الأيام المقبلة، وذلك وفقا لمؤشرات بأن الوضع الأمني قد يتدهور إلى صراع واسع النطاق يشمل قطاع غزة.وشهد المسجد الاقصى المبارك، منذ الساعات الاول من صباح أمس الجمعة، حالة من التوتر الشديد، جراء المواجهات العنيفة التي اندلعت مع الشبان الفلسطينيين، عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد، وقد أدى ذلك الى اصابة العشرات من المواطنين.وانتقلت المواجهات لتشمل معظم محافظات الضفة الغربية، وعلى رأسها الخليل وبيت لحم ونابلس رام الله وجنين، اسفرت عن اصابة المئات من المواطنين برصاص قوات الاحتلال والاختناق.