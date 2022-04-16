شؤون فلسطينية

مشعل يكشف: هذا ما أبلغه هنية لوزير خارجية قطر

مشعل يكشف: هذا ما أبلغه هنية لوزير خارجية قطر
رام الله - دنيا الوطن
وجه خالد مشعل، رئيس حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، التحية الى أبطال فلسطين الذين جعلو بعملياتهم وحمايتهم للأقصى، وجعلو للمسجد قيمة حقيقية في القلوب.

وأكد مشعل في كلمة له خلال ندوة بعنوان "المسجد الأقصى ومكانته لدى الأمة"، مساء اليوم السبت، أن أبطال القدس يشكلون طليعة الأمة في حماية الأقصى، ويجعلون للأمة سببا للفخر والاعتزاز بالمسجد المبارك.

وقال: "هذه المرة كانت المواقف الرسمية تجاه قضية القدس جيدة، لكن البعض غاب"، مضيفاً: "مواقف قطر البعيدة جغرافيا مشرفة ولم تخذلنا يوما في دعم قضيتنا".

وفي السياق ذاته، أكد مشعل، أن أعياد اليهود تزامنت مع شهر رمضان العام الماضي، فاندلعت معركة سيف القدس التي لا تزال مفاعيلها حتى اليوم، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه في هذا العام حاولوا تقسيم المسجد الأقصى ولم ينجحوا، بفضل الله وبفضل 1000 من المرابطين نيابة عن الأمة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، لتنفيذ مخططاتهم، لكن المرابطين أفشلوهم، منوها إلى أن القمة المؤسفة في النقب وطعن بعض العرب لقضية فلسطين أغرى الاحتلال، وظن العدو أنه استفرد بالشعب الفلسطيني، ومن هنا وقع العدو في الفخ، لكن الشعب الفلسطيني توحد في ساحة المعركة.

وقال مشعل: "وزير الخارجية القطري اتصل برئيس المكتب السياسي وأخبره بأن الاحتلال لا يريد التصعيد، وأخبرناه بأن غزة لا تريد التصعيد، لكن لها مسؤولياتها، ويجب وقف التصعيد في القدس".

واضاف: "هنية أخبر وزير الخارجية القطري بأنه ممنوع ذبح القرابين في الأقصى، وممنوع اقتحام مخيم جنين، ويجب الإفراج عن معتقلي الأقصى"، داعيا المواطنين للاحتشاد غداً  الأحد، في صلاتي الفجر والتراويح تضامنا مع فلسطين.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس حركة حماس في الخارج، على ضرورة أن تفعل القوى والأحزاب والمؤسسات الإعلامية والحملات الرقمية، الضغط السياسي لنصرة قضية فلسطين، وتسخير الفعاليات الثقافية والاعلامية لتحشيد الأمة ولنصرة قضية فلسطين.

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