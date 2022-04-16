القناة 12: غانتس يصدر قراراً بعدم استمرار إغلاق الضفة خلال عيد (الفصح)

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر قراراً بعدم استمرار اغلاق مناطق الضفة الغربية خلال عيد (الفصح) اليهودي.بدوره، أكد مكتب غانتس، أن وزير جيش الاحتلال أوعز بعدم فرض إغلاق على الضفة الغربية في عيد الفصح، وأنه سيتم الاستمرار في الحافظ على حرية العبادة والاقتصاد، مع العمل بشكل موضعي ومركز ضد "الارهاب".وأكد مكتب غانتس، أن ذلك جاء في تقدير موقف أجراه وزير الجيش عبر الهاتف مع قائد هيئة الأركان العامة ورئيس الاستخبارات ورئيس الشاباك وقائد العمليات بالشرطة.وشهدت مدينة القدس وباحات المسجد الاقصى المبارك، منذ الساعات الاولى من صباح أمس الجمعة، حالة من التوتر الشديد، جراء المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، عقب اقتحام الاحتلال والمستوطنين باحات المسجد الاقصى.وانتقلت المواجهات الى مناطق الضفة الغربية، منها نابلس ورام الله والخليل وبيت لحم وجنين، ادت الى اصابة ما يقارب المئات من المواطنين الفلسطينيين.