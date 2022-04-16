زيدان: الأقصى عصيٌ على النسيان والتدنيس

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن زيدان، إن كل محاولة لتدنيس المسجد الأقصى المبارك، تبعث في الأمة جيلا بعد جيل كل سِمات الطهر المتعلقة به، ليرسّخوه وحتى لا ينسَوْه.وأوضح، أن "الأقصى هو المسجد الذي جعله الله في أرض فلسطين، كضمانة أساسية لتثبيت المكانة، ولتحريك الذاكرة، وبعث الأمة من جديد".وأكد زيدان أن قلوب المسلمين تمتلئ حبا للمسجد الأقصى، بحيث ينسون كل شيء ولا ينسونه؛ وهي طبيعة غير قابلة للرجس.وأضاف أن الأقصى يجمع كلمة الأمة، و"هو موئل الخلافة الراشدة، ومقتل الدجال".كما أشار الى أن قدسية الأقصى، وبيت المقدس، ليست فيما سبق من أحداث وميزات فقط، بل فيما بقي أيضاً.