قيادي بـ (حماس): شعبنا ومقاومته في حالة استعداد دائم لمواجهة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رأفت ناصيف، أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لا يثقون بوعود الاحتلال الإسرائيلي، وسيبقون على أهبة الاستعداد، لحين رؤية الالتزام على الأرض، ولمواجهة أي غدر من الاحتلال.وقال ناصيف: إن "الرسالة قوية وواضحة، وهي أن لغة القوة مفتاح سحري لتحقيق الفوز في أي جولة مع العدو، وهي الحل لإنجاز النصر التام بالانعتاق من الاحتلال".وتابع: "من يحافظ على عناصر قوته ويعززها ويرعاها؛ يحافظ على كرامته ويفرض شروطه على العدو"، مضيفا أن "المقاومة كانت الجهة التي يقصدها الجميع اليوم، وبجعبتهم الالتزام بما اشترطت".وشدد ناصيف على أنه ما دام الاحتلال قائم، فلن يتحقق أي استقرار في فلسطين أو الإقليم أو العالم، موضحا أن الاحتلال هو المشكلة، وإن انتهت جولة، فلا بد وأن تأتي جولة أخرى.وأردف قائلا: "من أراد تحقيق الاستقرار التام، فعليه العمل على إنهاء آخر احتلال، وتحقيق الاستقلال التام لفلسطين من بحرها لنهرها".