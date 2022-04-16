الديمقراطية: استشهاد أبو جهاد الوزير خلّف فراغاً كبيراً في قيادة المقاومة

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن غياب أبو جهاد خلّف فراغاً كبيراً كان من الصعب على إخوانه ورفاقه ملؤه كما كان في زمن الراحل الكبير.





وأضافت في بيان صحفي بذكرى اغتيال خليل الوزير: لقد ارتكبت قوات الاحتلال في اغتيال القائد الوزير وعدداً من المناضلين من حراساته، جريمة، كان يتوهم مرتكبوها أنهم سيضعون حداً للانتفاضة الباسلة، التي تواصلت، وتجددت في الانتفاضة الثانية، وها هي تتجدد في الانتفاضة الثالثة التي انطلقت مع انتفاضة الشباب عام 2015 وما زالت تتواصل بأشكال مختلفة.

رام الله - دنيا الوطن