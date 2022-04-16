شؤون فلسطينية

"التحرير العربية" تندد بشدة الانتهاكات المستمرة للاحتلال للمدينة المقدسة

"التحرير العربية" تندد بشدة الانتهاكات المستمرة للاحتلال للمدينة المقدسة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب ممثل جبهة التحرير العربية في القوى الوطنية والإسلامية المحافظات الجنوبية م. بسام الفار، أثناء مشاركة الجبهة مع فصائل العمل الوطني اليوم في المسيرة الجماهرية الحاشدة التي نظمتها القوى دعما واسنادا لأبناء شعبنا في المدينة المقدسة ضد الانتهاكات الصهيونية ورفضا لما اقدم علية المتطرفين بنية ذبح قرابين في باحات المسجد الأقصى.

وقال في تصريح له، أن اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى والامعان في إيذاء المصلين واعتقالهم هو بمثابة اعلان حرب على شعبنا الفلسطيني لكسر ارادته وثنيه عن مواصلة النضال لنيل حقوقه التي كفلها القانون والأعراف الدولية.

وقال: إن مواجهة هذه الحرب تتطلب منا الارتقاء لمستوى المسؤولية والتحدي لثني الاحتلال من تحقيق أهدافه وهذا يتحقق بالفعل علي الأرض من خلال المقاومة الشعبية الشاملة، والوحدة الوطنية.

وأعرب في حديثة عن "أسف الجبهة ورفضها" للصمت العربي الرسمي امام انتهاكات الاحتلال للأقصي والمصلين وكذلك شدد على أن هذا يمثل “محاولة شبه مكشوفة لاستغلال الوضع حول أوكرانيا بغية صرف انتباه المجتمع الدولي عن القضية الفلسطينية والنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، الذي يعد من أقدم النزاعات التي لم تتم تسويتها”.

كما أن ما تقوم به دولة الاحتلال “مخالفة قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال مواصلة الاحتلال غير القانوني والضم الزاحف لأراضينا الفلسطينية”، حيث أن أكثر من 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، وجدوا أنفسهم نتيجة لذلك “معزولين عن باقي العالم في جيوب منفصلة”.

وأن قطاع غزة أصبح بمثابة "سجن مفتوح"، وأشار إلى أن شعبنا في غزة يعانون منذ أكثر من 15 عام من الحصار البحري والجوي والبري المفروض من قبل دولة الاحتلال.

وقال: "أن دولة الاحتلال تمارس نهجها القاضي بمواصلة أطول احتلال في تاريخ العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، بالتغاضي الصامت من قبل الدول الغربية الرائدة وبالدعم الفعلي من قبل الولايات المتحدة".

أخبار ذات صلة

&#34;اتحاد جمعيات الشابات المسيحية&#34; يطلق مشروع التشغيل &#34;المال مقابل العمل&#34;

"اتحاد جمعيات الشابات المسيحية" يطلق مشروع التشغيل "المال مقابل العمل"

إدارة الفيسبوك تحذف صفحة &#34;القسطل الإخبارية&#34;

إدارة الفيسبوك تحذف صفحة "القسطل الإخبارية"

شاهد: إصابة راعييْ أغنام بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليهما شرق رام الله

شاهد: إصابة راعييْ أغنام بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليهما شرق رام الله

قيادي بـ (حماس): شعبنا ومقاومته في حالة استعداد دائم لمواجهة الاحتلال

قيادي بـ (حماس): شعبنا ومقاومته في حالة استعداد دائم لمواجهة الاحتلال

الديمقراطية: استشهاد أبو جهاد الوزير خلّف فراغاً كبيراً في قيادة المقاومة

الديمقراطية: استشهاد أبو جهاد الوزير خلّف فراغاً كبيراً في قيادة المقاومة

جمعية أطباء لحقوق الإنسان تنظم يوم طبي مجاني في قلقيلية

جمعية أطباء لحقوق الإنسان تنظم يوم طبي مجاني في قلقيلية

الديمقراطية: عنجهية الاحتلال ودمويته وازدواجية المعايير لدى الغرب مسؤولة عن تفجير الأوضاع في منطقتنا

الديمقراطية: عنجهية الاحتلال ودمويته وازدواجية المعايير لدى الغرب مسؤولة عن تفجير الأوضاع في منطقتنا

جبهة النضال الشعبي القدس خط أحمر ومحاولات الاحتلال فرض أي واقع جديد ستفشل

جبهة النضال الشعبي القدس خط أحمر ومحاولات الاحتلال فرض أي واقع جديد ستفشل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;اتحاد جمعيات الشابات المسيحية&#34; يطلق مشروع التشغيل &#34;المال مقابل العمل&#34;

"اتحاد جمعيات الشابات المسيحية" يطلق مشروع التشغيل "المال مقابل العمل"

إدارة الفيسبوك تحذف صفحة &#34;القسطل الإخبارية&#34;

إدارة الفيسبوك تحذف صفحة "القسطل الإخبارية"

الديمقراطية: استشهاد أبو جهاد الوزير خلّف فراغاً كبيراً في قيادة المقاومة

الديمقراطية: استشهاد أبو جهاد الوزير خلّف فراغاً كبيراً في قيادة المقاومة

&#34;التحرير العربية&#34; تندد بشدة الانتهاكات المستمرة للاحتلال للمدينة المقدسة

"التحرير العربية" تندد بشدة الانتهاكات المستمرة للاحتلال للمدينة المقدسة

جمعية أطباء لحقوق الإنسان تنظم يوم طبي مجاني في قلقيلية

جمعية أطباء لحقوق الإنسان تنظم يوم طبي مجاني في قلقيلية

الديمقراطية: عنجهية الاحتلال ودمويته وازدواجية المعايير لدى الغرب مسؤولة عن تفجير الأوضاع في منطقتنا

الديمقراطية: عنجهية الاحتلال ودمويته وازدواجية المعايير لدى الغرب مسؤولة عن تفجير الأوضاع في منطقتنا

جبهة النضال الشعبي القدس خط أحمر ومحاولات الاحتلال فرض أي واقع جديد ستفشل

جبهة النضال الشعبي القدس خط أحمر ومحاولات الاحتلال فرض أي واقع جديد ستفشل

جبارين يدعو إلى مواصلة الانتفاض نصرة للأقصى وتصديا للاحتلال

جبارين يدعو إلى مواصلة الانتفاض نصرة للأقصى وتصديا للاحتلال

منوعات

شيرين عبدالوهاب تجيب عن أهم تساؤلات جمهورها بشكل جريئ

شيرين عبدالوهاب تجيب عن أهم تساؤلات جمهورها بشكل جريئ

شاهد: شهيرة سعودية تضع شرط مثير للجدل في عقد زواجها

شاهد: شهيرة سعودية تضع شرط مثير للجدل في عقد زواجها

سمية الخشاب تثير الجدل و تهدد أحد متابعيها

سمية الخشاب تثير الجدل و تهدد أحد متابعيها

ما حقيقة وفاة الفنانة صفاء أبو السعود؟

ما حقيقة وفاة الفنانة صفاء أبو السعود؟

شاهد: رد فعل عنيف من نجلاء بدر بعد وقوعها ضحية مع رامز جلال

شاهد: رد فعل عنيف من نجلاء بدر بعد وقوعها ضحية مع رامز جلال

بعد 13 عام.. كاتب مصري يعتذر بشكل رسمي من دنيا سمير غانم

بعد 13 عام.. كاتب مصري يعتذر بشكل رسمي من دنيا سمير غانم

شاهد كيف ردت ميريام فارس على إليسا بعدما وصفتها بـ&#34;100 وجه&#34;

شاهد كيف ردت ميريام فارس على إليسا بعدما وصفتها بـ"100 وجه"

شاهد: أشرف زكي يكشف عن سر يتسبب بغضب ريهام حجاج ودنيا سمير غانم

شاهد: أشرف زكي يكشف عن سر يتسبب بغضب ريهام حجاج ودنيا سمير غانم

ما حقيقة الخلاف الحاد بين كريم عبدالعزيز وطليقة والده بوسي؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين كريم عبدالعزيز وطليقة والده بوسي؟

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

عربي

سعيّد يلتقي وزيرة العدل لبحث أخر التطورات على الساحة التونسية

سعيّد يلتقي وزيرة العدل لبحث أخر التطورات على الساحة التونسية

ولي العهد الأردني يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

ولي العهد الأردني يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

وزير الاوقاف المصري يمنع التهجد والاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان.. لهذا السبب

وزير الاوقاف المصري يمنع التهجد والاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان.. لهذا السبب

السودان: البرهان يبدي استعداده للتنحي إذا توافقت القوى السياسية

السودان: البرهان يبدي استعداده للتنحي إذا توافقت القوى السياسية