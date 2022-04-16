جمعية أطباء لحقوق الإنسان تنظم يوم طبي مجاني في قلقيلية





وأشار إلى أن اعتداءات الاحتلال على المواطنين أدت إلى وجود العديد من الاصابات التي تحتاج الى رعاية طبية دائمة.



يذكر أن اليوم الطبي شمل عدد من التخصصات منها الاعصاب، العظام، الباطني، الاطفال، طب الاسرة وغيرها، حيثُ توجه المواطنون إلى اليوم الطبي وأجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة، كما تم صرف الأدوية والعلاجات مجاناً.



رام الله - دنيا الوطننظمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالشراكة مع محافظة قلقيلية والمجلس القروي في بلدة كفر قدوم وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ولجان المقاومة الشعبية، يوماً طبياً مجانياً في بلدة كفر قدوم شرق المحافظة.وشارك في افتتاح اليوم الطبي صلاح الحاج يحيى رئيس جمعية أطباء لحقوق الانسان، ومراد اشتيوي الناطق باسم إقليم حركة فتح، ومشهور جمعة امين سر المنطقة التنظيمية وفعاليات من البلدة.وخلال افتتاحه اليوم الطبي أشاد المحافظ بصمود أهالي بلدة كفر قدوم وتصديهم للاحتلال الإسرائيلي من خلال، وثمن الجهود التي تقوم بها مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية هذا اليوم الطبي في بلدة كفر قدوم التي تعيش في حالة اعتداء دائم من الاحتلال على ابنائها وترتكب ضدهم انتهاكات خلال المسيرةالاسبوعية التي تخرج في البلدة.من جانبه شكر صلاح الحاج يحيى المحافظ على رعايته للأيام الطبية التي تقوم بها الجمعية، مؤكدا على اهمية هذا التعاون في انجاح الايام الطبية وايصال رسالتها التي بدأت الجمعية فيها وأكد أن رسالة المؤسسة رسالة انسانية بالدرجة الاولى وطبية ووطنية وان جزء من هذا العمل هو نضال سياسي إلى جانب الشعب الفلسطيني لإنهاء معاناته.بدوره أطلع اشتيوي الحضور على واقع البلدة من خلال شرح تفصيلي لمعاناتها بفعل الإجراءات الإسرائيلية والاستيطان الذي يلتهم مساحات واسعة ويمنع المواطنين من الوصول الى اراضيهم القريبة بالإضافة الى اغلاق شارع البلدة الرئيس وهو ما يزيد الامر صعوبة في ظل اعاقة الحياة اليومية التي يمارسها الاحتلال ضد القرية.