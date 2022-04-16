جبهة النضال الشعبي القدس خط أحمر ومحاولات الاحتلال فرض أي واقع جديد ستفشل

واعتبر المكتب السياسي للجبهة اقتحام جيش وشرطة الاحتلال للمسجد الأقصى لتأمين الحماية لعصابات المستوطنين الموتورين والفاشيين، ودخولها إلى المسجد القبلي بالأمر الخطير والذي ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة.



وقال إن ممارسات الاحتلال باتت منفلتة وتستهدف الحقوق والوجود للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين في القدس ، وتهدد بتحويل الصراع إلى صراع ديني يتخطى حدود المدينة المقدسة وشعبها.



وأوضح المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بأن حكومة الاحتلال كانت تخطط للوصول لهذه المرحلة في القدس من خلال حديثها المتكرر قبل شهر رمضان عن القدس والتهدئة، وهذا دليلا على مخططات عدوانية تنوي تطبيقها للوصول لمرحلة التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.





واعتبر أن حماية المسجد الأقصى والدفاع عنه وعن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المحتلة واجب على الأمة العربية والإسلامية والمطالبة اليوم بوقفه جدية مع ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات خطيرة.



وأشار المكتب السياسي الى أن تراخي المجتمع الدولي وسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وعدم اتخاذ أية إجراءات عملية لحماية وإنفاذ القانون الدولي والشرعية الدولية في الأراضي المحتلة، وخاصة في مدينة القدس، هو ما يشجّع الاحتلال على المضي قدماً في مخططاته التهويدية والتي سوف تفجر الأوضاع في المنطقة.



وقال المكتب السياسي للجبهة بأن بيانات الادانة وحدها لا تكفي، فالمطلوب أن يتحرك الشارع العربي بقيادة قواه السياسية والنقابية والجماهيرية ومؤسسات مجتمعه المدني لإيصال رسالة موحدة من الجماهير العربية بوقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله العادل والمشروع لنيل حريته وتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



وشدد المكتب السياسي للجبهة على موقفه برفض مجرد اصدار البيانات التي تساوي بين الضحية والجلاد.



وأكد المكتب السياسي على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، والدفاع عن أرضه ومقدساته وفي مقدمتها مدينة القدس، وأن القدس خط أحمر وأي محاولات من طرف الاحتلال لفرض وقائع تمس عروبة القدس وفلسطينيتها، سيواجهها شعبنا بكل ما يمتلك من مقومات النضال والمقاومة، ولن تنثني عزيمته وإصراره على حمايتها مهما عظمت التضحيات.

وأضاف بأن حكومة الاحتلال العدوانية لن تحصد سوى الخيبات التي منيت بها سابقتها، ولن تفلح في جلب الأمن لقطعان مستوطنيها على حساب شعبنا، وإن إسرائيل بعنصريتها وفاشيتها وجرائم الحرب التي ترتكبها أصبحت مصدر تهديد جدي وحقيقي للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.