شؤون فلسطينية

جبارين يدعو إلى مواصلة الانتفاض نصرة للأقصى وتصديا للاحتلال

جبارين يدعو إلى مواصلة الانتفاض نصرة للأقصى وتصديا للاحتلال
زاهر جبارين
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس زاهر جبارين، أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، إلى الانتفاض نصرة للمسجد الأقصى وجنين ونابلس، وللتصدي لكل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

 وقال جبارين: "يجب أن يلقن الشعب الفلسطيني هذا العدو الدرس، بكل الأدوات والوسائل المتاحة بين أيدي شعبنا"، مشددا على أننا أمام مرحلة فارقة، ولا مجال للمناكفات، في ظل تعدي الاحتلال على القدس والأرض الفلسطينية.

 وتابع: "المقاومة متجذرة في نفوذ الفلسطينيين، ونحن على يقين أن تجربة المفاوضات مع المحتل باءت بالفشل"، مضيفا أننا "في مركب واحد مع شعبنا وندافع عن مقدساتنا ومدننا ومخيماتنا وأبنائنا وشبابنا".

 
وطالب جبارين بضرورة امتلاك السلاح الاستراتيجي، ألا وهو سلاح الوحدة والانصهار على قرب رجل واحد، من أجل النضال والجهاد والدفاع عن القدس والمقدسات، منوها إلى أن الاحتلال يحاول التفريق بين أبناء الشعب الفلسطيني.

 واستدرك بقوله: "لكن شعبنا بكل مكوناته وفصائله، عندما يكون الاعتداء على الأقصى، يلتحم ويتوحد"، مؤكدا على ضرورة تواصل هذا الالتحام، لمواجهة الاحتلال، وحتى يزول عن الأرض الفلسطينية.

 وأردف قائلا: "موحدون على درب المقاومة وطريق تحرير فلسطين، وحتما سيزول الاحتلال بقوة وحدتنا وصلابة سواعدنا وصلابة ضربات مقاومتنا في كل مكان، ولن نسمح بغطرسة الاحتلال وبمواصلة بطشه شد أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان".

 ورأى أن كل محاولات النيل من وحدة الشعب الفلسطيني ستذهب للسراب، لأننا نناضل من أجل الحفاظ على هذه الأرض، وحتى تبقى إسلامية وعربية، قائلا: "شعبنا لن يخذل التاريخ والإرث النضالي الذي روي بآلاف الشهداء ومئات آلاف الأسرى على مدار سنوات طويلة".

ولفت إلى أن قيادة حركة حماس في تشاور وانعقاد دائم لمتابعة مجريات ما يحدث في المسجد الأقصى والضفة الغربية وكافة الأراضي الفلسطينية، إلى جانب وجود اتصالات مع دول ووسطاء.

وأوضح أن هذه المتابعة تجري أيضا مع كل الفصائل الفلسطينية، وهناك مشاورات مع الحلفاء والأصدقاء، حول ما سيحدث بحال واصل الاحتلال اعتداءاته وتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها المقاومة أمام هذا المحتل الزائل عن أرضنا.

 وأفاد بأن هناك حركة دبلوماسية واسعة مع قيادة حركة حماس، والتي تمثل الالتفاف الفلسطيني حول المقاومة، مشيرا إلى أن الحركة ستحافظ على هذا الإرث النضالي ولن تخذل أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم.

 ووجه جبارين التحية لمخيم جنين الذي سطر ملاحم بطولية بوحدته وثباته وعطاءه وفدائه، إلى جانب صمود نابلس ورام الله وسلود ومدن الداخل المحتل، مبينا أن أي اعتداء على شعبنا الفلسطيني لن يمر بلا حساب وبلا عقاب.

 وشدد على أن الأنظمة المطبعة مع الاحتلال سيكون مصيرها الاندثار والذهاب عن كاهل هذه الأمة، لافتا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لأي نظام للتطبيع مع الاحتلال، ونعتبر التطبيع عدوانا على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.

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