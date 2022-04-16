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سوريا تدين بأشد العبارات جرائم الاحتلال في باحات المسجد الأقصى

سوريا تدين بأشد العبارات جرائم الاحتلال في باحات المسجد الأقصى
جانب من اعتداءات الاحتلال في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدانت سوريا بأشد العبارات الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى والحرم القدسي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: إن "سورية تدين بأشد العبارات الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف وتدنيسها لهما وتخريبها لمحتويات المسجد الشريف، واعتداءاتها السافرة والهمجية على المصلين وعلى حماة الحرم القدسي الشريف".

وأضاف المصدر: أن سوريا تدين بشكلٍ خاص الاعتداءات اللاإنسانية الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين ما أدى إلى وقوع المئات من الإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الحرم القدسي إلى جانب اعتقال المئات منهم الذين يدافعون بصدورهم العارية عن حرمة الأقصى.

وتابع: أن سوريا تحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ بداية شهر رمضان المبارك على مختلف المدن والقرى الفلسطينية وتُشدِّد على استمرار دعمها ووقوفها إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين المدافعين عن عروبة القدس.

وأكد المصدر أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية سورية الأساسية وقضية شعبنا العربي.

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