أبو سنينة لـ "دنيا الوطن": نعمل على تحويل بلدية الخليل لبلدية الكترونية كاملة

خاص دنيا الوطن ـ مدلين خلةأكد رئيس بلدية الخليل وقائمة الوفاء للخليل تيسير أبو سنينة، أن القائمة بتركيبتها قائمة على توافق وطني من جميع مكونات الشعب الفلسطيني في مدينة الخليل.وفي تصريح لـ "دنيا الوطن" قال أبو سنينة: "إن أولى برامج هذه القائمة المشاركة حق للجميع ومسؤولية على الجميع لذلك كان ضمن البرنامج الانتخابي هو تشكيل مجلس المدينة أو "المجلس الاستشاري" الذي يضم كل مؤسسات البلد وشخصياتها الاعتبارية المهنية والنقابات حتى تكون معبرة عن أهالي الخليل".وأضاف: "جعلنا مقولة سيدنا علي رضي الله عنه "مَن شاور الناس شاركهم عقولهم ومَن استبد لرأيه هلك" أساس عملنا في البلدية فكانت المشاركة مع الجميع في العمل البلدي " انتزاع حقوق البلدية من الجهات كافة" يضاف الى ذلك العمل على انشاء لجان الاحياء "لتكون سبب للعمل البلدي وبناء الثقة بين البلدية والمواطنين".وبيّن أن البلدية تعمل على تحويل البلدية الى بلدية الكترونية كاملة يضاف الى ذلك استكمال ما بدأته البلدية من مشاريع خاصة في تخفيف أزمة المرور من خلال تأهيل مداخل المدينة جميعا، حيث تم تأهيل عدة مداخل وبقي بعضها سيتم تأهيلها خلال هذه الفترة.وأوضح أبو سنينة سيتم عمل دراسات والاستعانة بخبرات دولية لحل أزمة المرور المتفاقمة حيث يتم في كل عام ترخيص ما يزيد عن 5000سيارة لا تشطب منها إلا 100سيارة لذلك يجب أن يكون هناك دراسة حقيقية وعميقة للتعامل مع أزمة المرور.يضاف الى ذلك العمل على إيجاد حل سريع وفعال لأزمة المياه حيث أنه توجد كمية فاقد عالي جدا تزيد عن 45% والعمل مع جهات الاختصاص خاصة سلطة المياه لزيادة كمية المياه الواصلة للبلد وتحسين جودة الشبكة واستكمال برنامج "اسكابا" والتحكم عن بعد في كمية المياه.وأشار إلى أن هناك مشروع " العدادات الذكية" التي تعمل على تحسين جودة الخدمة في موضوع المياه والعمل على استكمال برنامج التوزيع العادل للمياه حتى تصل المياه لكل المواطنين بشكل متساوٍ وعادل.وأوضح رئيس بلدية الخليل، أن نقص قدرة الكهرباء من جل المشاكل التي تعاني منها محافظة الخليل، فما يصل لها من كهرباء لا يزيد عن 105ميغا في حين أن حاجة البلد تجاوزت 135ميغا لذلك وجب العمل مع سلطة الطاقة لسد هذا العجز.وأردف: أن هناك ما يزيد عن ثلث المدينة غير مخدومة بالصرف الصحي لذلك يجب العمل على استكمال ما بدأناه في مد شبكات الصرف الصحي في المناطق التي تعاني من نقصها.وتأهيل جزء كبير من الشوارع التي تحتاج الى تأهيل، أضافة إلى رعاية كل المبادرات والأنشطة سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو رياضية أو إبداعية.وأكد أبو سنينة أن دور البلدية دور أساسي في سيادة المجتمع المحلي وهي عمادة المدينة والتي تعبر عن نبض الشارع وترعى مصالح المواطنين في المدينة.وتيسير أبو سنينة مواليد 1954 درس بكالوريوس رياضيات من الجامعة الأردنية وأيضا بكالوريوس شريعة في ذات الجامعة أحد كوادر فتح التاريخية انضم اليها عام 1973، أعتقل بعد عملية "دبويا" الشهيرة 1980 وحكم عليه مدى الحياة وخرج بتبادل أسرى عام 1983 ،عاد الى أرض الوطن بتصريح لحضور المجلس الوطني عام 1998، حصل على الرقم الوطني 2008 وشغل منصب مدير عام في الأوقاف إلى أن أحيل إلى التقاعد عام 2014 وشغل منصب رئيس لجنة زكاة الخليل وبعدها رئيساً لبلدية الخليل عام 2017 تلاها توليه منصب قائمة الوفاء للخليل ورئيس للبلدية للدورة الثانية على التوالي.