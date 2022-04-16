شؤون فلسطينية

جماعات يهودية تدعو لاقتحامات جماعية للأقصى الأحد وحتى الخميس

جماعات يهودية تدعو لاقتحامات جماعية للأقصى الأحد وحتى الخميس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت منظمة ما تسمى "هيئة مقر منظمات الهيكل" اليوم السبت،  دعوة للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى خلال أيام عيد الفصح اليهودي.

وقالت المنظمة إنه سيفتح الباب أمام اقتحام جماعي للمسجد الأقصى خلال أيام عيد الفصح ابتداءً من غدا الأحد 17 أبريل حتى الخميس 21 أبريل بين الساعة 7:00 - 10:30 صباحاً.

وشهدت باحات المسجد الأقصى أمس الجمعة مواجهات عنيفة بين المصلين المقدسيين وشرطة الاحتلال، أسفرت عن إصابات المئات من المصلين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

ولاقت هذه الأحداث ردود فعل عربية وإقليمية منددة.

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