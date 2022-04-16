"الشعبية" تدعو لأوسع حملة دعم وإسناد للأسير رائد ريان

رام الله - دنيا الوطندعت لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جماهير شعبنا وحركته الوطنية ومؤسساته المختلفة إلى أوسع حملة دعم وإسناد للأسير رائد يوسف ريان، من قرية بيت دقو الذي أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام في السادس من الشهر الحالي، احتجاجاً على تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية.وأوضحت اللجنة بأن الأسير المضرب عن الطعام قد اعتُقل بتاريخ 3-11-2021، بعد مداهمة منزله، وبعدها تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، إلا أنه وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال الإداري تفاجئ بتجديد اعتقاله الإداري لمدة 4 شهور أخرى، علماً أنه قد اعتقل في السابق في منتصف عام 2019 لمدة عام ونصف.وحَملّت اللجنة الاحتلال وما يُسمى إدارة مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة رفيقها المضرب عن الطعام، داعيةً مؤسسة الصليب الأحمر الدولي إلى سرعة التدخل لمعرفة الوضع الصحي لأسيرها المضرب عن الطعام في ضوء حالة التعتيم التي يقوم بها الاحتلال بحق الأسير.وختمت اللجنة بيانها، مؤكدةً إلى ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية والمؤسسات الرسمية والأهلية من أجل تسليط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري، ومواصلة الضغط على الاحتلال بكل الأشكال من اجل وقفها، بما فيها إحالة قادة الاحتلالإلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب.