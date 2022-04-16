الخارجية الروسية تشن هجوماً كبيراً على إسرائيل





ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فقد ردت روسيا بعبارات شديدة اللهجة على تصريحات لابيد الذي ندد بالغزو الروسي لأوكرانيا متهماً إياها بارتكاب جرائم حرب.





وأكدت الخارجية الروسية، بأن أقوال لابيد ما هي إلا محاولة لصرف أنظار المجتمع الدولي عن أحد النزاعات طويلة الأمد وهو النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.





وأضافت: أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الاحتلال غير المشروع للمناطق الفلسطينية وضمها تدريجيا إلى سيادتها، وهناك مليونين ونصف المليون فلسطيني يعيشون في جيوب منفصلة ومنقطعة عن العالم.





وتابعت وزارة الخارجية الروسية، بأن قطاع غزة أصبح بالفعل سجنا مفتوحا يعيش سكانه منذ (14 عاماً) في ظروف الحصار البحري والبري والجوي الذي تفرضه إسرائيل في ظل صمت من الغرب وأمريكا.



رام الله - دنيا الوطنشنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، هجوماً كبيراً على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد.