دولي

الخارجية الروسية تشن هجوماً كبيراً على إسرائيل

الخارجية الروسية تشن هجوماً كبيراً على إسرائيل
بوتين ونفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
شنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، هجوماً كبيراً على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد.

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فقد ردت روسيا بعبارات شديدة اللهجة على تصريحات لابيد الذي ندد بالغزو الروسي لأوكرانيا متهماً إياها بارتكاب جرائم حرب.

وأكدت الخارجية الروسية، بأن أقوال لابيد ما هي إلا محاولة لصرف أنظار المجتمع الدولي عن أحد النزاعات طويلة الأمد وهو النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وأضافت: أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الاحتلال غير المشروع للمناطق الفلسطينية وضمها تدريجيا إلى سيادتها، وهناك مليونين ونصف المليون فلسطيني يعيشون في جيوب منفصلة ومنقطعة عن العالم.

وتابعت وزارة الخارجية الروسية، بأن قطاع غزة أصبح بالفعل سجنا مفتوحا يعيش سكانه منذ (14 عاماً) في ظروف الحصار البحري والبري والجوي الذي تفرضه إسرائيل في ظل صمت من الغرب وأمريكا.

أخبار ذات صلة

السويد: صدامات بين الشرطة ومحتجين ضد حركة يمينية تنوي حرق المصاحف

السويد: صدامات بين الشرطة ومحتجين ضد حركة يمينية تنوي حرق المصاحف

العاصفة &#34;ميجي&#34; تودي بحياة العشرات في الفلبين

العاصفة "ميجي" تودي بحياة العشرات في الفلبين

بعد قضاء 183 يومًا..روّاد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض

بعد قضاء 183 يومًا..روّاد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض

بقيمة مليار يورو.. ألمانيا تعتزم تقديم مساعدات لأوكرانيا

بقيمة مليار يورو.. ألمانيا تعتزم تقديم مساعدات لأوكرانيا

فرنسا: جدل بين ماكرون ولوبان بشأن حظر الحجاب

فرنسا: جدل بين ماكرون ولوبان بشأن حظر الحجاب

(سي إن إن): شعبية جو بايدن تنخفض بشكل قياسي

(سي إن إن): شعبية جو بايدن تنخفض بشكل قياسي

بلينكن للأوروبيين: الحرب في أوكرانيا مستمرة حتى نهاية العام الجاري

بلينكن للأوروبيين: الحرب في أوكرانيا مستمرة حتى نهاية العام الجاري

زيلينسكي يكشف عن خسائر الجيش الأوكراني خلال المعارك مع القوات الروسية

زيلينسكي يكشف عن خسائر الجيش الأوكراني خلال المعارك مع القوات الروسية

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشعبية&#34; تدعو لأوسع حملة دعم وإسناد للأسير رائد ريان

"الشعبية" تدعو لأوسع حملة دعم وإسناد للأسير رائد ريان

تقرير: القدس تنتصر لهويتها العربية وتتصدى لمخططات تغيير الوضع القائم بالحرم القدسي

تقرير: القدس تنتصر لهويتها العربية وتتصدى لمخططات تغيير الوضع القائم بالحرم القدسي

(فدا): الأسرى كما الشهداء مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء شعبنا

(فدا): الأسرى كما الشهداء مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء شعبنا

طالع حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت

طالع حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الثلاثاء المقبل

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الثلاثاء المقبل

البحرين: اللجنة البرلمانية لمناصرة فلسطين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

البحرين: اللجنة البرلمانية لمناصرة فلسطين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

الغانم: يجب التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه بأي جهد لإعلاء قضيته

الغانم: يجب التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه بأي جهد لإعلاء قضيته

منوعات

شيرين عبدالوهاب تجيب عن أهم تساؤلات جمهورها بشكل جريئ

شيرين عبدالوهاب تجيب عن أهم تساؤلات جمهورها بشكل جريئ

شاهد: شهيرة سعودية تضع شرط مثير للجدل في عقد زواجها

شاهد: شهيرة سعودية تضع شرط مثير للجدل في عقد زواجها

سمية الخشاب تثير الجدل و تهدد أحد متابعيها

سمية الخشاب تثير الجدل و تهدد أحد متابعيها

ما حقيقة وفاة الفنانة صفاء أبو السعود؟

ما حقيقة وفاة الفنانة صفاء أبو السعود؟

شاهد: رد فعل عنيف من نجلاء بدر بعد وقوعها ضحية مع رامز جلال

شاهد: رد فعل عنيف من نجلاء بدر بعد وقوعها ضحية مع رامز جلال

بعد 13 عام.. كاتب مصري يعتذر بشكل رسمي من دنيا سمير غانم

بعد 13 عام.. كاتب مصري يعتذر بشكل رسمي من دنيا سمير غانم

شاهد كيف ردت ميريام فارس على إليسا بعدما وصفتها بـ&#34;100 وجه&#34;

شاهد كيف ردت ميريام فارس على إليسا بعدما وصفتها بـ"100 وجه"

شاهد: أشرف زكي يكشف عن سر يتسبب بغضب ريهام حجاج ودنيا سمير غانم

شاهد: أشرف زكي يكشف عن سر يتسبب بغضب ريهام حجاج ودنيا سمير غانم

ما حقيقة الخلاف الحاد بين كريم عبدالعزيز وطليقة والده بوسي؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين كريم عبدالعزيز وطليقة والده بوسي؟

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

عربي

سعيّد يلتقي وزيرة العدل لبحث أخر التطورات على الساحة التونسية

سعيّد يلتقي وزيرة العدل لبحث أخر التطورات على الساحة التونسية

ولي العهد الأردني يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

ولي العهد الأردني يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

وزير الاوقاف المصري يمنع التهجد والاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان.. لهذا السبب

وزير الاوقاف المصري يمنع التهجد والاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان.. لهذا السبب

السودان: البرهان يبدي استعداده للتنحي إذا توافقت القوى السياسية

السودان: البرهان يبدي استعداده للتنحي إذا توافقت القوى السياسية