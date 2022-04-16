شؤون فلسطينية

ما تفاصيل الكتلة الخماسينية التي ستضرب فلسطين يوم غدٍ الأحد؟

ما تفاصيل الكتلة الخماسينية التي ستضرب فلسطين يوم غدٍ الأحد؟
توضيحية
خاص دنيا الوطن - شيماء عيد
قال الراصد الجوي، ليث العلامي، إنّ "المنطقة ستتأثر بكتلة هوائية خماسينيّة حارّة قادمة من صحراء شمال أفريقيا خلال اليومين القادمين، وذلك بدءًا من غدٍ الأحد وخلال يوم الإثنين" 

وأضاف العلامي خلال حديثه لـ" دنيا الوطن" ستعمل هذه الكتلة على رفع درجات الحرارة بشكل ملموس وكبير لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية المعتادة بمثل هذا الوقت من السنة بشكل ملحوظ". 

وأشار الراصد إلى أن "درجات الحرارة ستتجاوز بداية الثلاثينيات وتصل إلى منتصف الثلاثينيات في العديد من المناطق خاصة المناطق المنخفضة السهول والسواحل، مثل الشريط الساحلي الفلسطيني، السهول الفلسطينية، وأجزاء واسعة من المناطق المنخفضة في فلسطين، مما يعني أنها ستكون حارّة إلى شديدة الحرارة بشكل لافت". 

وحذّر الراصد من  احتمالية نشاط الرياح وارتفاع نسبة الغبار والأتربة بفعل هذه الكتلة الهوائية الخماسينية. 

ونوّه العلامي إلى أن "اليوم سيكون الجو ربيعي معتدل، الحرارة حول معدلاتها السنوية المعتادة، وسيكون هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة، حيث تتراوح ما بين بداية إلى منتصف العشرينيات في مختلف المناطق". 

وأضاف "مساءً الأجواء ستكون ربيعية لطيفة مائلة قليلًا إلى البرودة في المناطق الجبلية المرتفعة". 

وتابع "سيعقب هذه الأحوال الجوية الخماسينية والارتفاع الملموس على درجات الحرارة انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة خلال يوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع، وسيكون هناك تأثير لكتلة هوائية أقل حرارة بشكل كبير، وستعاود درجات الحرارة بالانخفاض بشكل ملموس وسيبلغ الفرق حوالي 10 درجات مئوية من نهار يوم الاثنين من جهة ونهار يوم الثلاثاء من جهة أخرى". 

وأشار الراصد إلى أن "تأثير الكتلة الهوائية المعتدلة يومي الثلاثاء والأربعاء سيتخلله هطول خفيف للأمطارأو الرذاذ مع أجواء لطيفة معتدلة وعودة الليالي التي ستصبح مجددًا مائلة للبرودة بعد الأجواء الخامسينية".

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