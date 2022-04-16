دولي

السويد: صدامات بين الشرطة ومحتجين ضد حركة يمينية تنوي حرق المصاحف

السويد: صدامات بين الشرطة ومحتجين ضد حركة يمينية تنوي حرق المصاحف
رام الله - دنيا الوطن
وقعت صدامات وأعمال شغب، أمس الجمعة، بين الشرطة السويدية، ومحتجين ضد عزم الحركة اليمينية المتطرفة سترام كورس حرق نسخ من القرآن الكريم، بعد فشلها في تنفيذ مخططها الخميس الماضي.

وقد تسببت الاحتجاجات بإصابة أربعة من رجال الشرطة ومدني، عقب قيام المحتجين بإحراق 4 سيارات تابعة للشرطة في مدينة أوريبرو وسط السويد.

ووفق ما نقل موقع (الجزيرة) فقد شهد يوم الخميس احتجاجات وصدامات مماثلة، وذلك لنية الحركة المتطرفة إحراق نسخ من المصاحف، وأصيب خلالها ثلاثة من أفراد الشرطة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى في مدينة لينشوبينج.

وقال قائد الشرطة السويدية أندرس ثورنبرج تعليقا على تلك الصدامات "نعيش في مجتمع ديمقراطي وتتمثل إحدى أبرز مهام الشرطة في ضمان أن يكون بإمكان الناس استخدام حقوقهم التي يكفلها الدستور بالظاهر والتعبير عن آرائهم".

وأضاف في بيان "لا يحق للشرطة اختيار من يحظى بهذا الحق، لكن عليها دائما التدخل في حال وقوع انتهاك".

وتعد سترام كورس حركة يمينية متطرفة، يتزعمها المتطرف السويدي الدانماركي راسموس بالودان، الذي يُعرف عنه عداؤه للإسلام، وقد مُنح الجنسية السويدية عام 2020. وكان بالودان قد دعا لإخلاء السويد والدانمارك من المسلمين، وذلك خلال ترشحه للانتخابات البرلمانية في الدانمارك، والتي فشل في الوصول إليها.

وفي آب/أغسطس عام 2020 شهدت مدينة مالمو السويدية حرق نسخ من القرآن الكريم، ما أدى لاحتجاجات عنيفة.

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