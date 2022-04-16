إحصائية: 8335 مغادراً و7850 وافداً عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي





وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 7711 مواطناً، و81 أجنبياً، و55 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.



وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 8335 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 7850.



وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 8201 مواطنين و99 أجنبياً، و35 من فلسطينيي الداخل.



يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.





رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (10 _ 15 إبريل 2022).